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Убийца Ким Валль проиграл апелляцию на пожизненное заключение

Датский изобретатель Петер Мадсен проиграл апелляцию на приговор суда по делу об убийстве Ким Валль.

Суд

Датский изобретатель Петер Мадсен проиграл апелляцию на пожизненное заключение по делу об убийстве шведской журналистки Ким Валль, сообщает Associated Press.

– Датский конструктор субмарины Петер Мадсен, которого осудили за пытки и убийство шведской журналисты Ким Валль в прошлом году, проиграл апелляцию на пожизненное заключение, – говорится в сообщении.

Пожизненное заключение в Дании означает, что осужденному придется провести за решеткой около 16 лет, однако этот срок могут продлить.

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К слову, капитан лодки Наутилус Питер Мэдсен утверждает, что расчленил журналистку Ким Валль, однако умерла она от несчастного случая.

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