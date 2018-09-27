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РФ заплатит высокую цену. Глава МИД Великобритании о разговоре с Лавровым

Глава МИД Великобритании Джереми Хант назвал встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН “откровенным обменом” мнениями, добавив, что это было “достаточно жестко”.

Велика Британія

Об этом сообщает телеканал Sky News.

– Я считаю, что дипломатическая фраза, которую мы используем – это откровенный обмен мнениями. Это было довольно жестко. Потому что это неприемлемо, чтобы Россия давала указания своим агентам ГРУ использовать химическое оружие на британской земле, – отметил глава британского МИД.

По его словам, “комфортного места для России в мире” не будет, если она продолжит действовать так, как действует сейчас.

Хант отметил, что послание Великобритании к России является простым – за использование химического оружия она заплатит “очень высокую цену”.

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Напомним, Руслан Боширов и Александр Петров — главные подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

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