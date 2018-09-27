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Соблазнил 6 тыс. женщин! В Италии известный плейбой умер во время секса

Самый известный плейбой Италии Маурицио Дзанфанти умер во время секса с 23-летней туристкой в автомобиле на окраине Римини.

Секс на кухні

Мужчина скончался в возрасте 63 лет. Причиной кончины стал инфаркт миокарда, пишет Bild.

По словам самого героя-любовника, за всю жизнь, он соблазнил более 6 тыс. женщин.

Маурицио стал легендой в 1970-е годы. В 17 лет он начал работать аниматором в популярном в то время диско-баре Blow Up: он должен был заманивать молоденьких туристок в клуб. После веселья в клубе плейбой заманивал женщин в свои объятия. Количество женщин, побывавших в его постели, доходило до 500 за один сезон на побережье Адриатики в лучшие годы.

Свое последнее интервью плейбой дал в 2014 году.

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К слову, в британском городе Ливерпуль пара с ожирением занялась сексом, в результате чего был разрушен трехэтажный дом.

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