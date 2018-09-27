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В Нидерландах готовился масштабный теракт – задержаны 7 подозреваемых

В Нидерландах арестовали 7 человек по подозрению в подготовке крупного теракта.

У Нідерландах готувався масштабний теракт

Аресты были проведены антитеррористическим подразделением полиции в городах Арнем и Верт, сообщает Associated Press.

У задержанных изъяты пять единиц огнестрельного оружия.

Главным организатором был 34-летний выходец из Ирака, который в 2017 году уже попадал в поле зрения полиции из-за попытки выехать в Сирию или Ирак, чтобы воевать на стороне ИГИЛ.

Подозреваемые планировали теракт на крупном мероприятий и одновременно взорвать автомобиль, начиненный взрывчаткой, в другом месте.

В то же время в полиции не уточнили, где и когда именно планировались теракты.

Читайте: 5 правил: что делать, если случился теракт

К слову, СБУ удалось предотвратить теракт в Хмельницкой области, который планировали осуществить спецслужбы России через завербованную украинку.

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