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В Индии легализовали супружеские измены

Верховный суд Индии отменил уголовную ответственность за секс с замужней женщиной без согласия ее мужа.

Секс у душі

Об этом сообщает BBC.

Председатель суда Дипак Мисра назвал соответствующую статью Уголовного кодекса “архаичной и неконституционной”. Он заявил, что супружеская измена может быть основанием для развода, но “не уголовного преследования”.

Ранее в Индии за секс с замужней женщиной без согласия ее супруга грозило до пяти лет тюрьмы. Наказание грозило только мужчине, поскольку он рассматривался как инициатор измены, даже если женщина добровольно вступила с ним в интимную связь. При этом женщина не имела права привлечь к ответственности мужа в случае его измены.

Отменить уголовную ответственность за прелюбодеяние в августе 2017 года потребовал у Верховного суда Индии 41-летний бизнесмен Джозеф Шине, проживающий в Италии. Свое обращение от аргументировал тем, что закон является дискриминационным, поскольку ущемляет права мужчин, делая их единственным “козлом отпущения” адюльтера. В то же время женщин закон рассматривает только как “объекты” и “собственность мужчины”.

– Замужние женщины никоим образом не отличаются от женатых мужчин, потому не должны преследоваться по-особому, — говорится в его заявлении.

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Напомним, что в начале сентября текущего года в Индии отменили уголовное наказание за однополые связи. Ранее за мужеложство могли отправить за решетку на 10 лет.

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