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Австралия усилит давление на Россию из-за MH17

В Австралии призвали РФ признать результаты расследования по катастрофе MH17.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн призвал Россию признать результаты расследования Совместной следственной группы по катастрофе MH17, сообщает news.com.au.

– Я подтверждаю нашу безусловную поддержку независимого расследования Совместной следственной группы… Мы сожалеем, что Россия до сих пор не признала фактические выводы JIT, и еще раз подтверждаем, что Австралия полностью доверяет независимости, беспристрастности и профессионализму JIT, – сказала Пейн.

Она добавила, что Австралия полностью признает промежуточные результаты расследования катастрофы MH17.

– Мой голландский коллега, Стеф Блок также воспользовался этой возможностью, чтобы кратко сообщить коллегам из других стран JIT о нашем решении привлечь Россию к ответственности в соответствии с нормами международного права, – подытожила министр.

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К слову, в Великобритании заявили, что Россия должна признать вину за то, что сбила малайзийский Boeing MH17.

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