Через 7-10 дней планируют раскрыть настоящее имя подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля “Александра Петрова”.

The Bellingcat и The Insider планируют раскрыть настоящее имя “Александра Петрова”, которого подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, через 7-10 дней, сообщает The Times.

– Информация о личности второго подозреваемого в отравлении в Солсбери, вероятно, будет обнародована через несколько дней, в то время как в российских шпионских кругах двум дали смешное прозвище Дольче и Габбана, – говорится в сообщении.

В The Bellingcat и The Insider уверены, что знают имя “Александра Петрова” и хотят обнародовать данные о нем через 7-10 дней.

К слову, спецслужбы Великобритании установили личность третьего подозреваемого по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.