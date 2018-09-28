PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Отравление Скрипалей: настоящее имя "Петрова" назовут через неделю - СМИ/

Отравление Скрипалей: настоящее имя “Петрова” назовут через неделю – СМИ

Через 7-10 дней планируют раскрыть настоящее имя подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля “Александра Петрова”.

The Bellingcat и The Insider планируют раскрыть настоящее имя “Александра Петрова”, которого подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, через 7-10 дней, сообщает The Times.

– Информация о личности второго подозреваемого в отравлении в Солсбери, вероятно, будет обнародована через несколько дней, в то время как в российских шпионских кругах двум дали смешное прозвище Дольче и Габбана, – говорится в сообщении.

В The Bellingcat и The Insider уверены, что знают имя “Александра Петрова” и хотят обнародовать данные о нем через 7-10 дней.

Читайте: Кто такой Анатолий Чепига. Что известно о возможном отравителе Скрипалей

К слову, спецслужбы Великобритании установили личность третьего подозреваемого по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Поліція
Отравление Скрипаля: спецслужбы установили личность третьего подозреваемого
Велика Британія
РФ заплатит высокую цену. Глава МИД Великобритании о разговоре с Лавровым
Что скрывает Анатолий? В деле Скрипалей новые подробности
Кто такой Анатолий Чепига. Что известно о возможном отравителе Скрипалей
Отравление Скрипалей: Боширов оказался воевавшим на Донбассе героем РФ
Теракты и акции протеста. В “турпоездках” Петрова и Боширова нашли странные “совпадения”
Олександр Петров і Руслан Бошіров
Петров и Боширов ранее были арестованы в Нидерландах – Bellingcat
Проститутка и камеры: Боширова и Петрова наказали за провал – СМИ
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка