PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Отравление Скрипаля: спецслужбы установили личность третьего подозреваемого/

Отравление Скрипаля: спецслужбы установили личность третьего подозреваемого

Спецслужбы Великобритании установили личность третьего подозреваемого по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Поліція

Третий подозреваемый по делу об отравлении Сергея Скрипаля также был агентом ГРУ и провел разведку на месте перед операцией, сообщает The Telegraph.

Работник российской спецслужбы приехал в Солсбери до того, как другие участники покушения привезли туда нервно-паралитическое вещество Новичок.

Полученные данные он передал Руслану Боширову и Александру Петрову, которые являются основными подозреваемыми по делу.
Читайте: Кто такой Анатолий Чепига. Что известно о возможном отравителе Скрипалей РФ заплатит высокую цену. Глава МИД Великобритании о разговоре с Лавровым Теракты и акции протеста. В "турпоездках" Петрова и Боширова нашли странные "совпадения"

Третий участник покушения мог сообщить коллегам детали расположения дома Скрипаля и рассказать, какими дверями тот пользуется для входа и выхода.

По данным издания, полиция и британские спецслужбы уже знают имя третьего подозреваемого, однако пока держат его в секрете.

Мы также собрали все, что известно о деятельности Боширова и Петрова, и узнали, почему Россия “работает” так неосторожно.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Велика Британія
РФ заплатит высокую цену. Глава МИД Великобритании о разговоре с Лавровым
Что скрывает Анатолий? В деле Скрипалей новые подробности
Кто такой Анатолий Чепига. Что известно о возможном отравителе Скрипалей
Отравление Скрипалей: Боширов оказался воевавшим на Донбассе героем РФ
Супруги с ожирением разрушили трехэтажный дом во время секса
От шпиля Солсберийского собора к Новичку. На чем прокололись российские шпионы
Теракты и акции протеста. В “турпоездках” Петрова и Боширова нашли странные “совпадения”
Дочь британского миллионера съела сэндвич в аэропорту и умерла
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка