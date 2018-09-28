Спецслужбы Великобритании установили личность третьего подозреваемого по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Третий подозреваемый по делу об отравлении Сергея Скрипаля также был агентом ГРУ и провел разведку на месте перед операцией, сообщает The Telegraph.

Работник российской спецслужбы приехал в Солсбери до того, как другие участники покушения привезли туда нервно-паралитическое вещество Новичок.

Полученные данные он передал Руслану Боширову и Александру Петрову, которые являются основными подозреваемыми по делу.

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Третий участник покушения мог сообщить коллегам детали расположения дома Скрипаля и рассказать, какими дверями тот пользуется для входа и выхода.

По данным издания, полиция и британские спецслужбы уже знают имя третьего подозреваемого, однако пока держат его в секрете.

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