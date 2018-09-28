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Суд Румынии признал гей-пары семьями

Конституционный суд Румынии постановил, что гей-пары должны иметь равные с гетеросексуалами семейные права.

Конституционный суд Румынии постановил, что гомосексуальные пары должны иметь такие же права на частную и семейную жизнь, как и гетеросексуалы, а также “в долгосрочной перспективе пользоваться юридическим признанием своих прав и обязанностей”.

Соответствующее решение суд принял 27 сентября накануне референдума по определению брака, передает Euractiv.

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Референдум запланирован на 6 и 7 октября, им стремятся ограничить конституционное определение семьи как брака между мужчиной и женщиной.

К слову, Amnesty International уже раскритиковала референдум, заявив, что он нарушит международные стандарты в области прав человека и приведет к гомофобной дискриминации.

Не так давно мы писали о свадьбе хоккеисток сборных США и Канады.

Фото: Lisa F. Young/Dreamstime

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