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Трамп хочет от союзников оплаты за военную поддержку

Президент США Дональд Трамп считает, что некоторые страны должны платить за военную поддержку.

Президент США Дональд Трамп заявил, что богатые страны должны платить за военную поддержку Америки, передает Deutsche Welle.

– Когда речь идет о богатых странах, таких как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, к чему финансировать их армии? Они будут нам платить. Проблема в том, что их об этом никто никогда не спрашивал, – сказал Трамп.

По словам президента США, ему сообщили американские генералы о том, что Вашингтон платит за некоторые страны, поскольку они являются союзниками США.

Нынешнюю ситуацию Трамп характеризует как “плохое торговое соглашение и плохое военное соглашение”.

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К слову, в США заявили, что могут устроить морскую блокаду российским судам.

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