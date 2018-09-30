Президент США Дональд Трамп считает, что некоторые страны должны платить за военную поддержку.

Президент США Дональд Трамп заявил, что богатые страны должны платить за военную поддержку Америки, передает Deutsche Welle.

– Когда речь идет о богатых странах, таких как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, к чему финансировать их армии? Они будут нам платить. Проблема в том, что их об этом никто никогда не спрашивал, – сказал Трамп.

По словам президента США, ему сообщили американские генералы о том, что Вашингтон платит за некоторые страны, поскольку они являются союзниками США.

Нынешнюю ситуацию Трамп характеризует как “плохое торговое соглашение и плохое военное соглашение”.

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