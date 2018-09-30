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В Македонии начался референдум касательно изменения названия страны

Сегодня в Македонии начался референдум, на котором голосуют за изменение названия страны.

Македонія

В Македонии сегодня начался референдум, на котором голосуют о смене названия страны на Республику Северная Македония, сообщает Balkan Insight.

Вопрос на референдуме звучит следующим образом: Поддерживаете ли вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?

Чтобы результаты референдума имели силу, на него должны прийти более 50% избирателей. Противники референдума бойкотируют голосование.

К бойкоту присоединились, в частности, позиционная партия Объединенная Македония и президент Герге Иванов.

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Даже в случае успешного голосования, окончательное решение остается за парламентом, где для принятия решения понадобится две трети депутатских голосов.

Напомним, Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

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