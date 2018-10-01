Трамп приехал на Генассамблею ООН вместе с женой Меланией. После короткого общения с журналистами вышел на трибуну и начал выступление с комплимента самому себе.

Трамп критиковал руководство Ирана и хвалил лидера Северной Кореи, говорил о Сирии и только один раз вспомнил о России в контексте строительства газопровода Северный поток-2 в Германию.

Эксперты ожидали, что президент США, выступая, осудит отравления Скрипаля в Солсбери российскими спецслужбами. Однако он промолчал. Тема России проигрышная для него и республиканцев накануне выборов в Конгресс. Несмотря на это США продолжают затягивать на шее Кремля санкционную петлю и вводят новые ограничения для 12-ти российских компаний.

В отличие от Трампа, очень жестко прошлась по действиям Кремля Тереза ​​Мэй. Премьер-министр Великобритании назвала отвратительным отравления Скрипаля и его дочери.

Порошенко выступил с конкретным предложением – развернуть миротворческую миссию на временно оккупированной территории Донбасса под эгидой ООН.

Не обошлось и без курьезов. В здании ООН все время за Порошенко бегали российские журналисты – пытаясь устроить провокации, но получили отпор.

Глава Кремля вообще в США не прилетел, а отправил отдуваться Лаврова, который в очередной раз продемонстрировал дипломатическое невежество.

Россияне тоже говорят о миротворческой миссии в Донбассе, но на своих условиях. Они хотят, чтобы голубые каски контролировали только линию разграничения, а значит, российские военные никуда не денутся.

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Поэтому снова выходит патовая ситуация, но выход есть – считают дипломаты – на Путина надо продолжать давить санкциями и изоляцией.

Кроме войны в Донбассе на Генассамблее говорили о ситуации в Сирии, ядерных угрозах, глобальном потеплении, проблемах голода в мире, но больше всего внимания было приковано к выступлению премьер-министра Новой Зеландии.

Джасинда Ардерн прилетела в США вместе с мужем и трехмесячной дочкой. Премьер пояснила, что продолжает кормить девочку грудью. Джасинда стала первой главой государства, который посетил заседание Генассамблеи ООН с младенцем.

К слову, Мэй с трибуны ООН пригрозила Путину “жесткими мерами”.