На востоке Китая, в городе Цзянь демонтировали мост длиной в более 1,5 километра.

Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

Общая длина моста составляет 1577 метров.

Известно, что мост контролируемо демонтировали, чтобы освободить место для строительства более высокой и широкой эстакады.

1,577-meter-long bridge demolished within seconds in controlled explosion. The bridge was evaluated as unsafe due to increasing traffic pic.twitter.com/FCgydzgwUA — China Xinhua News (@XHNews) 30 сентября 2018 г.

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По мнению местной власти, характеристики моста уже не соответствуют требованиям дорожного движения в городе со стремительно растущим населением.

Напомним, в Киеве начался капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив.