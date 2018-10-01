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В Китае после взрыва обрушился 1,5-километровый мост

На востоке Китая, в городе Цзянь демонтировали мост длиной в более 1,5 километра.

Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

Общая длина моста составляет 1577 метров.

Известно, что мост контролируемо демонтировали, чтобы освободить место для строительства более высокой и широкой эстакады.

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По мнению местной власти, характеристики моста уже не соответствуют требованиям дорожного движения в городе со стремительно растущим населением.

Напомним, в Киеве начался капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив.

 

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