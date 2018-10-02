Россия должна прекратить разработку запрещенной ракетной системы, в противном случае США попытаются уничтожить ее до того, как она начнет функционировать.

Об этом заявила посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, пишет The Guardian.

Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает ракетную систему наземного базирования в нарушение договора времен холодной войны, что может позволить Москве нанести ядерный удар по Европе в минимальные сроки. Москва отрицала подобные нарушения.

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Хатчисон отметила, Вашингтон по-прежнему нацелен на дипломатическое решение, однако готов рассмотреть возможность военного удара, если Россия продолжит разрабатывать ракетную систему средней дальности.

– В таком случае мы будем рассматривать возможности ликвидировать (российскую) ракету, которая способна нанести удар по любой из наших стран, – заявила она на пресс-конференции.

– Контрмеры будут подразумевать уничтожение ракет, разрабатываемых Россией в нарушение договора. Они предупреждены, – добавила Хатчисон.

В это же время, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на заявление США.

– Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики, – заявила она.

– Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ? В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно? Что касается существа вопроса, то наши военные эксперты дадут развернутый ответ, – подытожила Захарова.

Напомним, в США допустили возможность морской блокады РФ.

Фото: Jonathan Simcoe/Unsplash