Российское правительство готовит свой проект дедолларизации российской экономики.

Об этом сообщило издание The Bell со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом обсуждений.

По информации ресурса, через одну-две недели его должен утвердить российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Законопроект готовится “по мотивам” плана главы ВТБ Андрея Костина, который тот представил Владимиру Путину в июле, пишет издание.

В частности, Костин предложил ряд мер, направленных на расширение использования рубля в международных расчетах, и просил их поддержать. По его словам, президент РФ “в целом” поддержал его предложение по дедолларизации российской экономики.

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О полном отказе от доллара речи не идет. На постепенную дедолларизацию, по оценке главы ВТБ, уйдет, как минимум, пять лет.

Как сообщалось, в середине сентября в России покупали доллар дороже, чем за 70 рублей.