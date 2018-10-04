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Авто высланного Нидерландами офицера РФ выдало его причастность к ГРУ

Авто офицера российской разведки Алексея Моренца зарегистрировано на адрес военной части №26165 – подразделение ГРУ, связанное с хакерскими атаками.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider.

Именно на адрес воинской части №26165 зарегистрированы автомобили 305 сотрудников, среди которых и обнаруженный европейскими спецслужбами ГРУшник Алексей Моренец.

Журналистам удалось это выяснить в открытой базе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Все эти сотрудники указаны со всеми паспортными данными и мобильными телефонами, много – с указанием этой воинской части как места работы.

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– По сути это означает, что любой человек с доступом к базе ГИБДД (а это одна из самых доступных баз данных в России) может получить имена, паспортные данные и мобильные телефоны нескольких сотен сотрудников ГРУ. Причем не простых сотрудников, а служащих именно в той самой военной части, которую обвиняли в самых скандальных хакерских атаках последних лет, – отмечают журналисты.

Ранее правительство Нидерландов сообщило, что в апреле выслали из страны четырех сотрудников ГРУ России, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия ОЗХО.

 

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