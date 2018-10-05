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$2 млрд за месяц: россияне массово забирают валюту из госбанков

Россияне из-за угрозы санкций массово забирают валюту со счетов в отечественных банках.

Частные клиенты Сбербанка из-за угрозы санкций в сентябре забрали с валютных счетов почти 2 миллиарда долларов (130 миллиардов рублей), сообщает Reuters со ссылкой на финотчетность банка.

При этом аналитики Frank RG оценивают отток валютных депозитов за месяц в 900 миллионов долларов.

Таким образом, как пишет The Bell со ссылкой на отчеты аналитических компаний, из-за угрозы американских санкций против государственных банков, в результате которых могут быть заморожены долларовые платежи, их клиенты в августе и сентябре забрали с валютных счетов не менее 6 миллиардов долларов.

Агентство Bloomberg, основываясь на данных ЦБ и исследовательской компании Frank RG, в конце сентября оценивало отток с валютных депозитов физлиц в 1,5 миллиардов долларов, из которых 1,2 миллиарда пришлись на Сбербанк.111

Согласно обзору Fitch за август, корпоративные и частные клиенты государственных банков в августе забрали со своих валютных счетов около 5,1 миллиардов долларов. Большую часть средств, по подсчетам Fitch, забрали с валютных счетов Сбербанка (2,9 миллиардов долларов — 3,6% от средств клиентов в иностранной валюте), ВТБ (2,6 миллиарда — 5,9%) и Газпромбанка (1,1 милллиарда — 5,2%). В то же время приток валюты у иностранных банков составил 1,4 миллиарда долларов (больше остальных — у Росбанка и Райффайзенбанка).

Напомним, из-за обвинений Кремля в кибератаках резко подешевели рубль, акции российских компаний и государственные облигации России.

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