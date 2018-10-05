Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали контракт на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400 для Нью-Дели.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Информацию также подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что сумма сделки составит более 5 миллиардов долларов, передавал ТАСС. Контракт подразумевает поставку пяти полков.

О том, что индийское правительство приняло окончательное решение о покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщалось в конце сентября. Системы Триумф (наименование экспортной версии) должны быть поставлены в Индию в течение пяти лет. Указывалось, что страна закупит ЗРК на 5,43 миллиарда долларов.

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К слову, С-400 Триумф — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году.