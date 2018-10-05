Настоящее имя Александра Петрова, подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля, журналисты назовут на заседании парламента Великобритании 9 октября.

Журналисты из Bellingcat назовут настоящее имя Александра Петрова – второго подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля – на заседании британского парламента.

Согласно анонсу, заседание состоится 9 октября в одном из комитетов Палаты общин Великобритании при участии депутата, члена комитета по иностранным делам Роберта Сели.

По словам Сели, основной целью встречи станет предоставление “контекста” в отношении действий российских спецслужб.

– Я не собираюсь рассказывать никакие подробности, я боюсь сейчас. Но, надеюсь, это действительно будет стоить того, чтобы пойти туда, – отметил он.

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Напомним, Руслан Боширов и Александр Петров – главные подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Позже стало известно, что настоящее имя “Боширова” – Анатолий Чепига. Факты ICTV уже собрали всю информацию о нем.

Фото: Скриншот видео/Russia Today