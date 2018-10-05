Российские хакеры, которые атаковали Организацию по запрещению химоружия в Гааге, причастны к нападению и на Бельгию.

Российские хакеры, которые пытались совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге, атаковали и Бельгию.

Об этом сообщила местная телерадиокомпания RTBF.

– Федеральная прокуратура Бельгии расследует инциденты 2014 года, когда хакеры похитили конфиденциальный дипотчет МИД Бельгии касательно Украины, – говорится в сообщении.

Расследование продолжается до сих пор. Подозреваемые пока не названы.

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RTBF отмечает, что хакеры были частью команды APT 28 (Fancy Bear, она же Pawn Storm), которую подозревают в краже электронных писем Демократической партии в США.

Напомним, 4 октября правительство Нидерландов сообщило, что в апреле выслали из страны четырех сотрудников ГРУ России, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия ОЗХО.

В этот же день США предъявили обвинения в кибератаках семи сотрудникам ГРУ.

В свою очередь Канада также обвинила Россию в кибератаках и попытках “подорвать международный порядок ”.