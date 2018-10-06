Для США и ЕС важно продолжать политику санкций и давления на Россию, убеждена Кондолиза Райс, экс-советник президента США по вопросам безопасности и 66-й государственный секретарь США.

Об этом Кондолиза Райс заявила в интервью журналу Новое Время, комментируя вопрос о том, как долго еще Россия будет “тестировать границы дозволенного” – с учетом агрессии в Украине и применения нервно-паралитического вещества Новичок в британском Солсбери, передает УНИАН.

– Я считаю, что эти пределы уже перейден, – подчеркнула Райс. – К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о коллективных санкциях против России в ответ на аннексию Крыма и действия на Донбассе. И, я думаю, важно продолжать.

В частности, добавила экс-госсекретарь США, важно найти способ “отказаться от российского газа и Северного потока-2”, строительство которого она назвала “не очень хорошей идеей”.

Райс также отметила, что в контексте сдерживания России необходимым является и поддержка украинской армии со стороны стран Запада, в частности США.

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– В этом плане я поддерживаю вооружение украинских военных, поддерживаю дислокацию хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и странах Балтии. Российское правительство уже пересекло все возможные красные линии и заслуживает адекватного ответа, – резюмировала она.

Напомним, 4 октября правительство Нидерландов сообщило, что в апреле выслали из страны четырех сотрудников ГРУ России, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия ОЗХО.

В этот же день США предъявили обвинения в кибератаках семи сотрудникам ГРУ.

В свою очередь Канада также обвинила Россию в кибератаках и попытках “подорвать международный порядок ”.