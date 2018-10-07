Великобритания и Германия рассматривают новые меры, которые могли бы повлиять на поведение России после того, как стало известно о новых кибератаках со стороны российской военной разведки.

Об этом сообщает Bloomberg.

– Мы должны быть готовыми принять меры сами, или, желательно, в согласии с союзниками, – заявил де-факто заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Дэвид Лидингтон.

По словам главного представителя канцлера Ангелы Меркель Стефена Зиберта, дополнительные санкции против России обсуждаются между Германией и ее европейскими партнерами.

Это свидетельствуют об эскалации напряженности в отношениях с Кремлем, что пришлось уже на следующий день после того, как США выдвинули обвинения семи российским гражданам в совершении попытки хакерской атаки, а Великобритания и Нидерланды заявили, что предупредили операции четырех предполагаемых российских агентов.

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– Немецкое правительство почти уверено, что российская военная разведка стоит за последними атаками, – заявил Зиберт.

Напомним, Украина ввела новые санкции против компаний РФ.