СМИ обратили внимание на раздражение Владимира Путина из-за провала шпионских операций ГРУ против Запада и международных организаций.

Российский президент Владимир Путин раздраженно отвергает обвинения в причастности шпионов ГРУ к попытке убийства на британской территории, а также организации кибератак за рубежом.

Но под этими возражениями скрывается ощутимая обеспокоенность целым каталогом смехотворных проколов пресловутой военной разведки России, пишет Bloomberg, передает УНИАН.

Свежие обвинения со стороны Нидерландов, Великобритании и США в том, что агенты ГРУ были пойманы на горячем во время попыток взломать один из органов ООН, могут дать толчок введению новых санкций против России.

Еще даже до последних обвинений Путин уже демонстрировал свое раздражение работой собственных шпионов. Он сделал очень едкий комментарий, согласившись с главой внешней разведки Сергеем Нарышкиным, чье ведомство традиционно враждует с ГРУ, который сказал, что атака в Солсбери была проведена так непрофессионально, что это просто не могли быть российские агенты.

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– Путин хорошо понимает, что его подставили его же собственные спецслужбы, – сказал Bloomberg экс-агент КГБ Алексей Кондауров.

– Его эмоциональные публичные реакции говорят сами за себя: он озабочен, рассержен и обеспокоен, – добавил он.

Напомним, 4 октября правительство Нидерландов сообщило, что в апреле выслали из страны четырех сотрудников ГРУ России, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия ОЗХО.

В этот же день США предъявили обвинения в кибератаках семи сотрудникам ГРУ.

В свою очередь Канада также обвинила Россию в кибератаках и попытках “подорвать международный порядок ”.