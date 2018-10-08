День рождения Путина – это уже традиционно почти национальный праздник россиян.

Но доступ к Путину получат только избранные. Сильвио Берлускони, сообщил – летит в Москву приветствовать “дорогого друга”.

Готовят царю и первые подарки. Художница Романовская, которая несколько лет назад рисовала Путина собственной грудью, теперь использовала красную помаду.

Так же главной оставалась интрига: где же он будет праздновать и с кем. Ее традиционно развеял пресс-секретарь Песков – с родными, близкими и друзьями.

Классический галстук, рубашка, пиджак свободного кроя. Так он выглядел еще до этой ежегодной Путиномании.



Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова вспоминает, ее мужа уже тогда предупреждали бывших агентов не бывает.

Такой талант заметили и в Кремле. Он переедет в Москву сначала, чтобы возглавить Администрацию Президента Ельцина, впоследствии ФСБ. А вот тот, кто посоветовал Ельцину преемника – бывший друг Путина Сергей Пугачев.

Таким вот либералом, простым русским парнем его показывали со всех телеэкранов во время первой предвыборной компании.

Главный образ первой и второй кампании – непримиримый борец с террористами. Этакий комиссар Катани из популярного сериала Спрут.

Когда террористов почти всех наказали – он стал мочить предателей и врагов, как внутренних, так и внешних. С Путина начали лепить образ супергероя-мачо. Он с клюшкой на льду, а трус, как известно в хоккей не играет. Пропаганда активно популяризирует борцовская прошлое Путина.

Сделать мужественное фото на коне. Задача не из простых. Главное, чтобы скакун был не своенравный. Поэтому для Путина их тщательно проверяют.

Путин – охотник, Путин – рыбак. В болиде, в кабине истребителя.

Доходить до абсурда. Путин спасает от вымирания амурских тигров. Он и в небе, и под водой, в батискафе и с аквалангом. Ну что тут скажешь – не президент, а настоящий Индиана Джонс.

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Он легко избавляться старых друзей, которые продолжали демонстрировать, что на равных с президентом. Сергею Пугачеву, который познакомился с Путиным еще в Питере, пришлось бежать за границу.

Менялся не только образ Путина, от простого парня из команды демократа Собчака к “собиратель земель русских”, который покажет Западу кузькину мать.

Меняться и его лицо. С возрастом он не будет становится старше, а наоборот. Эксперты подозревают, что были многочисленные пластические операции. Его заподозрят даже в использовании двойников. И в манипуляциях с ростом. Официально он заявлен – 170 см, но на фото Путин фактически одного роста с Медведевым, а это 162 сантиметра.

Комплекс маленького человека будет порождать невероятные дизайнерские фантазии. Обувь на высоком каблуке или странного покроя штаны. Путина неоднократно замечено в странном виде. С президентом Франции Макрона, с Трампом. И даже с Лукашенко, рост которого 190 сантиметров, то есть батька минимум на 20 сантиметров выше Путина, а на фото и не скажешь.

Напомним, российский президент Владимир Путин раздраженно отвергает обвинения в причастности шпионов ГРУ к попытке убийства на британской территории, а также организации кибератак за рубежом.