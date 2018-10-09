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1000 лет тюрьмы. Как украинцы переправляют нелегалов в Европу и как их судят в Греции

Муж Оксаны Решетниковой Юрий нашел объявление о работе в интернете и полетел в Турцию работать на катере. Через несколько дней он перестал выходить на связь. Оказалось, что он уже в греческой тюрьме. Его осудили на 25 лет за перевозку нелегалов. Как же моряки попадают в преступные схемы по перевозке беженцев?

За перевозку беженцев в Греции дают от 10 до 25 лет, но есть случаи осуждения и до … тысячи лет лишения свободы. Обычно в лодках по 60-80 человек. Грецию беженцы заполонили. В стране создали многочисленные лагеря и новые мигранты прибывают каждый день.

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В Греции очень много маленьких островов, которые злоумышленники в основном и используют для переправки нелегалов из Азии в Европу. Обычно ночью они подплывают к берегу, начинают высаживаться, в этот момент их и задерживает греческая полиция. После проверки документов часто оказывается, что за штурвалом этих катеров находятся граждане Украины.

Существует несколько схем. Украинских моряков приглашают на работу в Турцию. Из Киева или Одессы они летят в Бодрум. В окрестных портах работают на яхтах, а затем их заставляют брать на борт беженцев и везти на территорию Греции. Есть другая схема. Украинские моряки прилетают непосредственно в Грецию. Уже здесь их заставляют сажать на лодки беженцев и держать курс на Италию. Это следующий пункт в цепи незаконной миграции.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Папа Римский попросил принимать больше беженцев

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