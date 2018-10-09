До конца года Польша собирается подписать новые контракты на приобретение газа.

Вице-председатель Польской нефтегазовой компании Мацей Возняк заявил, что страна подпишет новые контракты на приобретение газа, которые станут дешевле соглашения с РФ, сообщает Польское радио.

Два договора, которые будут подписаны до конца 2018 года, являются долгосрочными. Новые поставки газа будут значительно дешевле.

– Я говорю о стоимости транспортировки в Польшу, то есть газ, перевозки, разгрузки – это сырье будет дешевле, чем то, которое сейчас Польше предлагает Газпром, конкурентоспособным относительно российского газа, – сказал Возняк.

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К слову, в случае запуска газопровода Северный поток-2, Украина попытается добиться компенсации в размере $12 млрд.