Маленький городок Петрич, на границе Болгарии, Греции и Македонии. Здесь жила Вангелия Гуштерова.

В доме все так, как было и во времена Ванги. У ее дверей всегда была очередь. Люди записывались на месяц вперед.

Ее пророчества сбывались с невероятной точностью. Она предрекает перестройку в СССР.

Уйдут с постов важные руководители. Придут также новые диктаторы. Ждите изменений, больших перемен к лучшему.

Также трагедии 11 сентября в США, когда террористы направили самолеты на башни-близнецы.

Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными.

Ее часто спрашивали: Как? Как она видит прошлое и будущее?

Она говорила, что видит мертвых. А еще говорила о голосе, который идет изнутри.

Этот голос всегда рядом со мной находится. И вчера, и сегодня, и завтра. Первый раз я его услышала перед войной, в 41-м. Вдруг говорит, слушай, что я тебе скажу. Завтра начинается война.

А зародился этот голос, когда ей было всего 12 лет.

Обычная прогулка маленькой девочки Евангелии закончилась трагедией. Песчаная буря подняла ее над землей и закрутила. В глаза попало так много песка, что со временем Вангелия полностью потеряла зрение.



С тех пор, как говорили, у Ванги открылось внутреннее зрение. К ней обращались не только обычные люди, но и богатые и знаменитые.

В чем же секрет дара Ванги?

Разгадать его пытались и при жизни провидицы, и после его смерти.

Нешка Робева – главный тренер болгарской сборной по художественной гимнастике. Они с Вангой были подругами. Нешка говорит, провидица никогда не говорила прямо. Только со временем ты понимаешь, что она имела в виду.

Официально коммунистическая власть Болгарии способности Ванги не признавала.

Но, не признавая Вангу, власть не упустила шанс заработать на ней. Иностранцы за визит платили 50 долларов. Местные вдвое меньше. И даже больше, Евангелию Гуштерову сделали старшим научным сотрудником в одном из институтов. Она была просто под колпаком у спецслужб.

Дар предсказания ограничил ее свободу. У Ванги был выключена зарубежная телефонная связь. Однажды она захотела поехать в, казалось бы, дружественную Москву. Но даже туда ее не выпустили.

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Уже более 20 лет прошло после ее смерти. Но до сих пор многие пытаются разгадать феномен Ванги.

И ожидают подтверждения ее прогнозов. Она предсказала, что Китай станет мировым лидером. И сказала странную фразу о нефти.

Люди перестанут добывать нефть. Земля получит отдых.

Когда же закончится война на Донбассе?

Сама Ванга об этом не вспоминала. В Лондоне живет ученица Ванги – Ваня Станева.

Сегодня она сказала о будущем Украины.

Придет время, когда отношения между Украиной и Россией наладятся. Война прекратится через 2, 2,5 года.

Ванга умерла в то же время, которое сама себе и предсказала.

В клинике, где лечилась партийная верхушка Болгарии. Мистическая история – пророчица начинает задыхаться, врачи пытаются поставить дыхательную трубку. Но вдруг выключается свет. Запасной генератор заработает только через несколько минут. Именно в эти минуты и умирает Вангелия Гуштерова.

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