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Для чого Газпром блокував відео Слєпакова про Петрова і Боширова

На прошлой неделе соцсети удивило видео и песня российского комика и сценариста Семена Слепакова об агентах ГРУ Петрове и Боширове. Для чего артист написал эту провокационную песню, и при чем здесь Газпром?

Об этом рассказал шеф-редактор Утра в большом городе Константин Игнатчук.

В песне он обыгрывает интервью горе-шпионов ГРУ под оперативным псевдонимами Петров и Боширов, которые они дали главному редактору пропагандистского канала Russia Today Маргарите Симонян.

Ролик, который слили в сеть, начали блокировать специалисты холдинга Газпром-медиа. Почему они этим занялись?
Российские блогеры накопали, что песню про Петрова и Боширова Слепаков прежде всего отправил на утверждение в Газпром-медиа. И там добро на ролик не дали.

В России есть много недовольных режимом. И поэтому ролик выполнял двойную функцию – локальную и стратегическую.

Локальная функция – это скандал с провалом агентов ГРУ перевести в шутку, заставить воспринимать эту историю несерьезно, чтобы она скорее забылась. Стратегическая – создать впечатление, что в России все еще есть свобода слова, есть отдушина, в которую можно, так сказать, выпустить пар.

Кроме того, массовое распространение такого контента позволит спецслужбам выявить нелояльных и взять их на карандаш. Ну и еще одна цель – превратить провал в преимущество.

Больше смотрите в видео.


Читайте: Скандал с ГРУшниками Путина в одной карикатуре

К слову, в Хмельницкой области СБУ разоблачила агента ФСБ.

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