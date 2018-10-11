Россия имеет поддержку своей идеологии во всех странах Европы. Факты ICTV рассказывают, как Россия лоббирует свои интересы в Европе, к чему это приводит и угрожает ли Украине.

Недавно, 7 октября, в Латвии проходили парламентские выборы. Пророссийская партия Согласие победила, получив 19,9% голосов.

И если Латвия была одной из тех стран, которые поддерживали Украину, то сейчас ее курс может кардинально измениться.

В тот же день выборы в президиум проходили в Боснии и Герцеговине. Там победу одержал Милорад Додик – пророссийский националист, предлагающий отделить сербскую часть от остальной Боснии.

На фоне увеличения пророссийских партий в Европе, Факты ICTV анализируют, какую угрозу могут нести российские лоббисты.

Друзья Кремля

В Европейских странах всегда присутствовали общественные организации и партии, которые лоббируют российские интересы. Причем их концентрация распространяется ближе к российской границе. В частности, в таких странах, как Польша, Венгрия, Болгария, Латвия, Эстония.

Во Франции представительницей пророссийских интересов является лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен . Во время выборов 2017 ее партия получила кредит на 9 млн евро в российском банке. Предвыборная кампания Ле Пен предусматривала выход Франции из Евросоюза.

представительницей пророссийских интересов является лидер партии Национальный фронт . Во время выборов 2017 ее партия получила кредит на в российском банке. Предвыборная кампания Ле Пен предусматривала выход Франции из Евросоюза. В Германии российские настроения открыто демонстрирует партия Альтернатива для Германии , которая представлена ​​в парламенте. Они поддерживают снятие санкций с России. Во время выборов в 2016 году немецкие СМИ писали о финансировании партии российским правительством.

российские настроения открыто демонстрирует партия , которая представлена ​​в парламенте. Они поддерживают снятие санкций с России. Во время выборов в 2016 году немецкие СМИ писали о финансировании партии российским правительством. Чешский президент Милош Земан не скрывает своей дружбы с Путиным. Он критикует санкции против России и предлагал выплатить Украине денежную компенсацию за аннексию Крыма, простив при этом Россию.

Факты ICTV писали о взаимовыгодном сотрудничестве Венгрии и России.

С Россией готовы сотрудничать многие страны. Кто газопроводы с ней строит, кто занимается другими проектами, кто нуждается в ее помощи на Ближнем Востоке. Европа дала понять – санкции, санкциями, но там, где выгодно, будет сотрудничать, – отметил Николай Капитоненко из Международного центра перспективных исследований.

Партии, которые готовы к сотрудничеству с Россией, имеют радикальное направление – левые или ультра-правые, внешнее финансирование и мощную идеологию.

Выгода России

Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европейском союзе. Один из методов – проведение пророссийских сил к власти европейских стран. Это внешний фактор.

Дестабилизировать ситуацию внутри организации Россия может из ПАСЕ, где временно не может участвовать из-за санкций.

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Мнения экспертов относительно влияния России на европейские страны разделились. Капитоненко считает, что Россия уже не такая сильная как раньше, чтобы успешно продвигать свои интересы в Европе:

– Возможности России чем-то манипулировать уменьшаются. Она ослабевает экономически и финансово. Санкции, которые наложены США и ЕС, приводят к тому, что позиции России ослабевают. Поэтому нам не надо представлять Россию как крупного манипулятора.

Экс-министр Украины Владимир Огрызко уверен, что Европа преодолеет российскую пропаганду:

– Европа всегда преодолевала эти препятствия. Поэтому все “сойдет на нет”. Это продемонстрирует, что нельзя быть марионетками Кремля, надо иметь свою голову на плечах. Это люди, которых или купили, или “полезные идиоты”, которых кормят обещаниями. Но здесь нет ни единого шанса на успех.

Однако, Тарас Качка, советник министра иностранных дел, прогнозирует увеличение пророссийских сил Европы:

– Россия уже манипулирует на этом. Это часть их внешней политики – строить поддержку внутри тех стран, на которые она ориентирована. Круг таких политиков будет расти. Соответственно, власть будут занимать пророссийские позиции.

Угроза для Украины

Как Россия не пытается отстоять свои интересы, в ближайшее время манипулировать в сторону Украины ей не удастся, уверен Капитоненко:

– Периодически в разных частях Европы побеждают пророссийские силы. Нам надо воспринимать это как данность. Но грань проведена. Убедить европейцев в том, что Крым аннексирована легально или на Донбассе гражданская война, не удастся. Они могут ждать момент и попытаются ослабить санкции. Но это будет сложно.

Это вопрос цивилизационного выбора – или это циничный гиперпрагматизм и дружба с тем, кто богаче и сильнее, или продвижения тех ценностей, на которых современная Европа базируется. Эта дискуссия внутри Франции, внутри Германии, внутри Латвии одинакова, – подытожил Качка.

Накануне выборов в Украине есть угроза прохода к власти пророссийских сил. В этом вопросе Украина не одна – Россия продвигает свои интересы во всей Европе. В некоторых странах пророссийские популисты уже пришли к власти, в некоторых представлены в парламенте.

Опасность от российской пропаганды грозит в первую очередь Евросоюзу. Если в ближайшее время там не начнут бороться, то Россия сможет регулярно дестабилизировать настроения ЕС, пока не поставит под угрозу существование организации.

Фото: dreamstime

Лилия Ященко