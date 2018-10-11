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На защиту от РФ: США предложили выделить $1 млрд

В сенате Конгресса США представили новый законопроект, который направлен на борьбу с российским влиянием на ЕС.

США-Росія

В сенате Конгресса США представили новый законопроект, который имеет целью обеспечение энергетической безопасности стран Европы и борьбу с влиянием России, сообщает РБК.

Закон о европейской энергетической безопасности и диверсификации должен предоставить США новые инструменты для борьбы с вредным воздействием РФ и способствовать созданию новых экономических возможностей.

– РФ наряду с взяточничеством, коррупцией и пропагандой использует свое господство на энергетическом рынке, чтобы подорвать западные институты и установить в странах Европы более уступчивые, податливые правительства, которые не смогут или не захотят противостоять России или ее президенту Владимиру Путину, – говорится в сообщении.

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В законопроекте предлагается дополнительно выделить $1 млрд для стимулирования инвестиций государственного и частного секторов страны в энергетические проекты Европы, что должно снизить влияние России в регионе.

К слову, президент Польши Анджей Дуда видит угрозу для стран ЕС от запуска газопровода Северный поток-2.

 

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