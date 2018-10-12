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Поцелуй и звездные гости: топ-7 кадров со свадьбы принцессы Евгении

Сегодня состоялась свадьба принцессы Евгении и предпринимателя Джека Бруксбэнка. Факты ICTV собрали лучшие кадры с церемонии.

Церемония прошла в Виндзорском замке, в часовне Святого Георгия. Внучка королевы Елизаветы II собрала большой праздник на несколько сотен гостей, среди которых были не только члены королевской семьи, но и звезды: Наоми Кэмпбелл, Кара Делевинь, Деми Мур и другие.

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Поцелуй и звездные гости: топ-7 кадров со свадьбы принцессы Евгении / 7 фотографий

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали голосование за самых стильных гостей на свадьбе принцессы Евгении.

ФОТО: Getty Images

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