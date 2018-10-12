Внучка королевы Елизаветы II, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцесса Евгения выходит замуж.

Вторую за год королевскую свадьбу гуляют сегодня в Винздоре.

Внучка королевы Елизаветы II, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцесса Евгения выходит замуж.

Избранником принцессы стал менеджер клуба Mahiki Джек Бруксбенк.

Пара познакомилась 8 лет назад на горнолыжном курорте.

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Невеста уже прибыла в Винздорский замок в роскошной белом платье.

Свадебная церемония проходит в часовне Святого Георгия.

К слову, это уже вторая за год свадьба в британской монаршей семье. Ранее весь мир наблюдал за свадьбой принца Гарри и Меган Маркл.