PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Принцесса Евгения выходит замуж: как проходит королевская свадьба/

Принцесса Евгения выходит замуж: как проходит королевская свадьба

Внучка королевы Елизаветы II, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцесса Евгения выходит замуж.

Вторую за год королевскую свадьбу гуляют сегодня в Винздоре.

Внучка королевы Елизаветы II, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцесса Евгения выходит замуж.

Избранником принцессы стал менеджер клуба Mahiki Джек Бруксбенк.

Пара познакомилась 8 лет назад на горнолыжном курорте.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Princess Eugenie, accompanied by her father, The Duke of York, arrives at the West Steps of St George’s Chapel. #RoyalWedding

Публикация от The Duke of York (@hrhthedukeofyork)

Читайте: Шериф из Очень странных дел проиграл спор и провел свадьбу поклоннице

Невеста уже прибыла в Винздорский замок в роскошной белом платье.

Свадебная церемония проходит в часовне Святого Георгия.

К слову, это уже вторая за год свадьба в британской монаршей семье. Ранее весь мир наблюдал за свадьбой принца Гарри и Меган Маркл.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Свадьба принцессы Евгении: 7 самых стильных гостей (ГОЛОСОВАНИЕ)
Сергій Скрипаль
Дело Скрипаля: РосСМИ нашли третьего подозреваемого
В Британии бабушка дождалась смерти мужа и набила 16 тату
Санкції проти РФ
После выхода из ЕС: Великобритания готова ввести жесткие санкции против РФ
Санкції проти РФ
Великобритания и Германия поставили РФ под угрозу новых санкций
Олександр Петров і Руслан Бошіров
Отравление Скрипаля: настоящее имя Петрова назовут в парламенте Британии
Велика Британія
Великобритания будет помогать Украине бороться со спецслужбами РФ
Сергій Скрипаль
Что знал и почему хотели убить? Сенсационное интервью Скрипаля
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка