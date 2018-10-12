Внучка королевы Елизаветы II, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцесса Евгения выходит замуж.
Вторую за год королевскую свадьбу гуляют сегодня в Винздоре.
Внучка королевы Елизаветы II, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцесса Евгения выходит замуж.
Избранником принцессы стал менеджер клуба Mahiki Джек Бруксбенк.
Пара познакомилась 8 лет назад на горнолыжном курорте.
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Princess Eugenie, accompanied by her father, The Duke of York, arrives at the West Steps of St George’s Chapel. #RoyalWedding
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Невеста уже прибыла в Винздорский замок в роскошной белом платье.
Свадебная церемония проходит в часовне Святого Георгия.
К слову, это уже вторая за год свадьба в британской монаршей семье. Ранее весь мир наблюдал за свадьбой принца Гарри и Меган Маркл.