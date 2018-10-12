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Свадьба принцессы Евгении: 7 самых стильных гостей (ГОЛОСОВАНИЕ)

Винздор празднует вторую за год королевскую свадьбу – замуж выходит принцесса Евгения. Выберем самого стильного гостя праздника?

В Винздоре снова праздник! Внучка королевы Елизаветы II, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцесса Евгения выходит замуж.

Факты ICTV предлагают выбрать самого стильного гостя королевской свадьбы.

Кстати, вы можете смотреть свадьбу принцессы Евгении на Фактах ICTV.

Фото: Gareth Fuller, Jonathan Brady – WPA Pool/Getty Images

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