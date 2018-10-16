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Меган Маркл беременна: какой титул получит первенец

Жена принца Гарри Меган Маркл беременна. Стало известно, какой официальный титул получит ребенок герцогов Сассекских.

Согласно официальному протоколу и указу короля Георга V 1917 года, титул принца или принцессы могут получить только родные дети и внуки королевы Елизаветы II, пишет Harper’s Bazaar.

Однако в 2012 году, когда герцогиня Кембриджская была беременна принцем Джорджем, Елизавета II издала новый патент, согласно которому все дети принца Уильяма могут иметь почетный титул принца и принцессы.

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Возможно, королева введет новые правила в королевском дворе и позволит принцу Гарри дать его первенцу уважаемый титул.

В противном случае, дети Гарри и Меган будут иметь титулы “леди” или “лорд” с фамилией Маунтбэттен-Виндзор.

Напомним, первенец принца Гарри и Меган Маркл станет седьмым в списке наследников британского престола.

Ранее стало известно, что ребенок Меган Маркл и принца Гарри появится на свет весной 2019 года.

Фото: Ian Vogler – Pool/Getty Images

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