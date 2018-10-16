Сооснователь корпорации Microsoft Пол Аллен умер на 66-м году жизни. Причиной смерти стал рак.
Пол Аллен умер 15 октября 2018 года в Сиэтле от осложнений неходжкинской лимфомы.
Смерть сооснователя Microsoft и одного из самых богатых людей мира наступила на 66-м году жизни, сообщает CNBC.
Напомним, в 1975 году Пол Аллен и Билл Гейтс основали корпорацию Microsoft.
Forbes оценивал состояние Аллена в $20,3 млрд, что обеспечивало бизнесмену 44-е месте в списке богатейших людей планеты и 18-е место в списке богатейших американцев.
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К слову, Билл Гейтс уже прокомментировал смерть Пола Аллена, отметив, что “он заслужил гораздо больше времени, но его вклад в мир технологий будет жить в течение будущих поколений”.
Фото: Mark Wilson/Getty Images
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