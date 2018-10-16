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Премьер-министр Армении Никола Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что подает в отставку.

Об этом во вторник, 16 октября, сообщает Reuters.

Как отмечается, такая мера необходима для роспуска парламента республики и проведения внеочередных парламентских выборов.

– Я подаю в отставку. Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы, – сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что его отставка носит формальный характер, но все же является “очень волнительным моментом”.​

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