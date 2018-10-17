Польша подписала контракт с США на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа ежегодно. Соглашение рассчитано на 20 лет.

Польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно.

По словам главы польской компании Петра Вожняка, соглашение рассчитано на 20 лет, пишет Коммерсант.

Газ будет поставляться по формуле “free on board”, когда расходы по доставке товара ложатся на продавца.

Американский газ будет на 30% дешевле чем тот, который Польша покупает у России.

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К слову, в июне PGNiG заключила необязующие соглашения о покупке СПГ с двумя американскими компаниями – Port Arthur LNG и Venture Global LNG.

По обоим контрактам поставки газа должны начаться с 2023 года – по окончании контракта польской компании с российским Газпромом.

Фото: Pichit Boonhuad/Dreamstime