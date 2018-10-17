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Лучшие фото живой природы 2018

Музей естественной истории Лондона назвал победителей ежегодного конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018.

Первое место получил известный голландский фотограф Марсель Ван Остен за фото двух задумчивых обезьян в китайских горах Циньлин, сообщает Standard.

Фотограф долго следил за животными, изучая их повадки.

Награду в номинации Молодой фотограф живой природы 2018 получил южноафриканец Скай Микер за снимок сонного леопарда в заповеднике Машату в Ботсване.

Читайте: Лучшие фотографии животных по версии Wildlife Photography Awards

Напомним, фотограф сделал уникальные снимки варанов, отбиваясь от атаки.

Фото: Parthkumar Bhatt | Dreamstime.com, Marsel van Oosten, Skye Meaker, Standard. 

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