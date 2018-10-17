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Никогда не поздно: 100-летняя женщина вышла замуж за своего 74-летнего возлюбленного

В Великобритании 100-летняя женщина вышла замуж за своего 74-летнего возлюбленного. Пара вместе уже 30 лет.

Нора и Малькольм познакомились в 1980-х годах на танцах и с того момента не расставались, пишет BBC Украина.

Господин Йэтс ранее был женат и развелся, а его невеста была дважды под венцом.

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На церемонию госпожа Йэтс появилась под песню Dancing Queen группы Abba, а ее тележку толкал мальчик-паж.

На радостное событие собрались около 30 друзей и членов семьи.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали голосование за самых стильных гостей на свадьбе принцессы Евгении.

Фото: BBC Украина, unsplash.

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