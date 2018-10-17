ЦРУ рассекретило доклад, в котором говорится о том, что Адольф Гитлер имел садомазохистские наклонности и ему нравились мужчины.

Центральное разведывательное управление США рассекретило доклад антрополога Генри Филда, в котором говорится о том, что у Адольфа Гитлера были садомазохистские наклонности, а также он чувствовал сексуальное влечение как к мужчинам, так и к женщинам.

Доклад основывается на исследовании Эрнста Седжвика Ганфштенгля – близкого друга Гитлера, эмигрировавшего в США.

Гитлер чувствовал гомосексуальную тягу к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу после их пребывания в тюрьме в 20-е года.

Также он любил наблюдать за юношами и чувствовал от этого эстетическое наслаждение. Однако Гитлера также интересовали и женщины, из-за чего он совмещал двойственную сексуальность в течение всей жизни.

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К слову, историки, исследующие жизненный путь Гитлера, отмечают, что диктатор имел много фобий и комплексов.