Франкфурт – это книжная столица мира. Ежегодно сюда на ярмарку приезжают известные писатели, издатели, критики и агенты. Именно здесь задают моду в печатном деле и решают, что публиковать в ближайшее время.

В этом году специальный гость выставки – Грузия. Их стенд поставили напротив российского. Грузины раздавали посетителя карточки с надписью: Россия – оккупант. Украинцы же напечатали листовки с призывом освободить режиссера Сенцова. С ними в руках они провели молчаливую акцию у российской экспозиции.

Почувствуй Украины – главный лозунг отечественного стенда. Здесь напечатаны фотографии известных украинских писателей и рядом прикреплены наушники, надев их и нажав сенсорную кнопку, можно услышать прямую речь авторов, которые говорят – как они чувствуют и видят Украину и мировом контексте.



Очень интересно читать воспоминания политиков, которые уже в отставке, но совсем недавно были еще у власти. В этом году книгу издал Франсуа Олланд. Французский президент подробно описывает начало Минского процесса, первые переговорить Путина и Порошенко и то, как глава Кремля при западных лидерах угрожал Украине широкомасштабной войной.

Книга называется Уроки власти. Олланд рассказывает, что когда в 2015-м шли интенсивные бои в районе Дебальцево за столом переговоров Путин и Порошенко периодически повышали голос друг на друга. Глава Кремля отрицал, что на Донбассе есть русские войска, но тогда уже все понимали – это ложь.

Олланд пишет, переговоры в Минске были настолько длинными и тяжелыми, что он, Меркель и Порошенко даже дремали в креслах, ожидая пока Путин якобы поговорить с сепаратистами, а на самом деле он просто спал в отеле.

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Сейчас очень популярны книги о различных тренингах и способах саморазвития. Британский писатель Роб Сиерс добавил к этому немножко сатиры и политики и написал книгу “Владимир Путин: лайф-коуч”, где в юмористической форме рассказывает о правилах жизни токсического президента из Москвы.

Будь тем диктатором, которым ты всегда хотел быть – таков лейтмотив книги. Автор дает советы, как стать похожим на Путина. Это такой тонкий британский юмор.

Сильно досталось не только российскому президенту, но и президенту США. Трамп любит о важных решениях писать в своем твиттере. Затем все эти сообщения подхватывает мировая пресса. Автор этой книги все проанализировал и из самых известных высказываний американского президента составил стихи.

На выставке представлено очень много детской литературы. Но обычными книгами уже никого не удивишь, поэтому издатели пытаются внедрять новые технологии, например, добавленную реальность. Представьте, листаете страницы, а герои начинают оживать.

На телефон нужно установить специальное приложение и поднести камеру к рисунку, а дальше просто наслаждаться качественной анимацией.

Сейчас стремительно развивается литература, посвященная кулинарии. Книги о здоровом и сбалансированном питании. На ярмарке этой тематике посвящен целый павильон, где не только презентуют сборник, но и непосредственно их создают.

К слову, Факты ICTV собрали 10 самых интересных книг и рейтинг произведений от ведущих ICTV.