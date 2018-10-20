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В Москве здание ФСБ забросали яйцами

Правоохранители задержали двух мужчин, которые бросали яйца в здание ФСБ в Моксве.

В столице РФ Москве в пятницу, 19 октября, российские правоохранители задержали двух мужчин, которые бросали яйца в здание ФСБ России на Большой Лубянке.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что задержаны двое граждан РФ, 1986 и 1981 годов рождения.

По словам задержанных, они являются безработными.

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В настоящее время проводится проверка.

Напомним, пенсионерка в России подарила министру мыло и веревку.

Фото: tvc.ru

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