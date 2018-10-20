Правоохранители задержали двух мужчин, которые бросали яйца в здание ФСБ в Моксве.
В столице РФ Москве в пятницу, 19 октября, российские правоохранители задержали двух мужчин, которые бросали яйца в здание ФСБ России на Большой Лубянке.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
Отмечается, что задержаны двое граждан РФ, 1986 и 1981 годов рождения.
СМИ: Полиция задержала мужчин, забросавших яйцами здание ФСБ: https://t.co/0rPrDjo0pj
Наш источник сообщил, что задержали не тех ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/UWdKbFQ8o4
— Лентач (@oldLentach) 20 октября 2018 г.
По словам задержанных, они являются безработными.
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В настоящее время проводится проверка.
Напомним, пенсионерка в России подарила министру мыло и веревку.
Фото: tvc.ru