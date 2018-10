Об этом сообщается на сайте ВМС США.

– Прошло почти 30 лет с тех пор, как палубная авиация действовала в подобных условиях, и, несмотря на плохую погоду, члены нашего экипажа показывают, что этот корабль способен полностью использовать свои возможности в любой точке мира, – заявил командир корабля Ник Диенна.

Harry Truman примет участие в учениях НАТО Trident Juncture 2018, которые будут самыми крупными с момента окончания холодной войны.

MT @USNavyEurope : @USSHARRYSTRUMAN CSG enters #ArcticCircle – 1st #USNavy carrier in decades – to conduct operations in #NorwegianSea and prepare for @NATO -led exercise #TridentJuncture – https://t.co/n94ZHnB3Bj #NavyPartnerships pic.twitter.com/tIt8rWoJdq

#USNavy aircraft carrier @USSHARRYSTRUMAN continues to maintain #NavyReadiness in #NorthSea, while also fostering cooperative efforts with regional allies and partners during deployment in @USNavyEurope area of operations. #NavyPartnerships pic.twitter.com/rmfjDJgTjr

— U.S. Navy (@USNavy) 17 октября 2018 г.