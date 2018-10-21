НАТО обвинило Россию в том, что США решили разорвать ракетный договор.
НАТО обвинило Россию в том, что США решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку РФ не придерживалась условий договора, сообщает Главред.
– На саммите НАТО в июле союзники США заявили о выполнении условий договора, тогда как действия России по их выполнению на протяжении многих лет вызвали целый спектр сомнений, – рассказал представитель штаб-квартиры военно-политического блока.
Стоит отметить, что Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий договора.
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Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил намерения США выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности.