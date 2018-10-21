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Умер лауреат Нобелевской премии по химии

Лауреат Нобелевской премии 2008 года по химии Осаму Симомура умер на 91-м году жизни в Нагасаки.

Смерть лауреата  Нобелевской премии 2008 года по химии Осаму Симомуры наступила 19 октября, сообщает Kyodo.

Ученый из Японии стал известен после того, как вместе с Роджером Тсьеном и Чалфи открыл зеленый флуоресцентный белок, выделенный из медузы Aequorea victoria.

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Осаму Симомура родился в городе Фукутияма, префектура Киото, в 1928 году.

Вырос в Маньчжурии и Осаке, где его отец служил в армии. Позже семья переехала в город Исахая.

Недавно лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман скончался в США.

Фото: Miguel Villagran/Getty Images

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