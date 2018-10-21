Лауреат Нобелевской премии 2008 года по химии Осаму Симомура умер на 91-м году жизни в Нагасаки.
Смерть лауреата Нобелевской премии 2008 года по химии Осаму Симомуры наступила 19 октября, сообщает Kyodo.
Ученый из Японии стал известен после того, как вместе с Роджером Тсьеном и Чалфи открыл зеленый флуоресцентный белок, выделенный из медузы Aequorea victoria.
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Осаму Симомура родился в городе Фукутияма, префектура Киото, в 1928 году.
Вырос в Маньчжурии и Осаке, где его отец служил в армии. Позже семья переехала в город Исахая.
Недавно лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман скончался в США.
Фото: Miguel Villagran/Getty Images
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