Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил из заявлением о возвращении России в G8.

– Санкциями мы не решаем проблем. Кроме того, мы не должны убивать российское гражданское общество, а российский малый и средний бизнес не должен нести бремя наказания, – заявил Джузеппе Конте, передает AskaNews.

Также он подчеркнул, что по-прежнему поддерживает возвращение России в Группу семи (G7), так называемую Большую семерку, и превращение ее в восьмерку.

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По его мнению, Россия заработала себе место в G8 из-за своей вовлеченности в многие международные кризисы.

– Россия – это важный игрок, когда речь идет обо всех международных кризисах. И поэтому, когда речь идет о международной политике, мы должны смотреть не только в свой огород, а должны стремиться к диалогу с Россией. Я говорил об этом на саммите G7: нам нужно, чтобы Путин был за одним столом с нами. Некоторые проблемы мы не можем решить именно потому, что его с нами нет, – объяснил премьер Италии.

Ранее Факты ICTV писали,что Владимир Путин подписал указ, которым вводятся санкции в отношении Украины.

Фото: Getty Images.