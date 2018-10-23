В Китае официально открыли самый длинный в мире мост через море, длина которого составляет 55 километров. 24 октября по нему уже начнет ездить транспорт.

Строить мост начали 9 лет назад, пишет BBC Украина.

Мост соединяет три ключевых прибрежных города: Гонконг, Макао и Джухай. Строительство стоило около $20 млрд.

Мост, построенный с 400 тыс. тонн стали, должен противостоять землетрясениям и тайфунам.

Чтобы разрешить проход морским судам, участок посередине моста длиной 6,7 км углубляется в тоннель под морем.

Воспользоваться мостом смогут не все. Желающие должны получить специальное разрешение, которое выдается по системе квот. Для всех транспортных средств проезд платный.

Мост не обслуживается общественным транспортом, поэтому здесь появятся частные маршрутные автобусы. Также нет железнодорожного сообщения.

За 9 лет строительства, мост успели окрестить смертельным. Только по официальным данным за это время погибло 18 рабочих.

Ранее Факты ICTV писали, что на востоке Китая, в городе Цзянь демонтировали мост длиной в более 1,5 километра.

Фото: Скриншот из видео