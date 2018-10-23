Хакеры взломали сайт экономического форума Future Investment Initiative, который проходит в Саудовской Аравии.

На главной странице сайта хакеры разместили изображение наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана с окровавленным мечом над убитым журналистом Джемалем Хашогджи, пишет Motherboard.

На одежде принца написано ИГИЛ.

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Во имя безопасности детей по всему миру мы призываем все страны ввести санкции против саудовского режима, говорится в подписи под фото.

Позже сайт форума лег.

Экономический форум Future Investment Initiative проходит 23-25 октября в столице страны Эр-Рияде. Из-за подозрений властей Саудовской Аравии в убийстве журналиста в форуме отказались участвовать крупные мировые СМИ, представители ряда компаний, государств и международных организаций.

Напомним, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи пропал 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Эр-Рияд объявил, что журналист погиб во время ссоры с сотрудниками дипмиссии.

Фото: Nahayat Tizhoosh‏