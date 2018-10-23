PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / США развернули кибероперацию против РФ/

США развернули кибероперацию против РФ

Для предотвращения вмешательства в промежуточные выборы в Конгрес, которые состоятся в ноябре, США начали первую кибероперацию по противодействию распространения дезинформации Россией.

США Росія

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники.

– Кампания, которая включает ряд миссий, проведенных за последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за рубежом, призванной защитить американские выборы, в частности ноябрьские промежуточные выборы, – говорится в статье.

Министерство юстиции США сообщило в пятницу о кампании “информационной войны” со стороны россиян, направленной на влияние на промежуточные выборы.

По данным издания, американские специалисты в киберпространстве идентифицировали несколько подозрительных россиян и отследили их деятельность.

Читайте: Трамп похвалил себя за оружие для Украины: Обама дал только одеяла

Ранее США заявили о разрыве ракетного договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кибератака на Пентагон: хакеры получили данные 30 тыс. сотрудников
3 правила защиты от хакеров
НАТО помогает Украине создавать центр киберзащиты – Столтенберг
Британия создаст кибервойска для борьбы с РФ – СМИ
Хакер
Россия и Китай – США о главных угрозах кибербезопасности
Российские солдаты погибают на востоке Украины – Кондолиза Райс
Дональд Трамп
Трамп ввел санкции за вмешательство в выборы
Белые хакеры: кто такие, как работают и сколько зарабатывают
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка