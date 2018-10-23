Для предотвращения вмешательства в промежуточные выборы в Конгрес, которые состоятся в ноябре, США начали первую кибероперацию по противодействию распространения дезинформации Россией.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники.

– Кампания, которая включает ряд миссий, проведенных за последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за рубежом, призванной защитить американские выборы, в частности ноябрьские промежуточные выборы, – говорится в статье.

Министерство юстиции США сообщило в пятницу о кампании “информационной войны” со стороны россиян, направленной на влияние на промежуточные выборы.

По данным издания, американские специалисты в киберпространстве идентифицировали несколько подозрительных россиян и отследили их деятельность.

Читайте: Трамп похвалил себя за оружие для Украины: Обама дал только одеяла

Ранее США заявили о разрыве ракетного договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Фото: Dreamstime