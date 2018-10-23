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Убийство Хашогджи спланировали, исполняли его 15 человек – Эрдоган

Реджеп Эрдоган озвучил итоги расследования по делу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что убийство Джамаля Хашогджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было тщательно спланировано.

По словам турецкого лидера, убийство Хашогджи совершено группой из 15 граждан Саудовской Аравии.

– Первым делом убийцы отключили камеры наблюдения, – рассказал Эрдоган.

Президент Турции рассказал, что 14 октября он поговорил с королем Саудовской Аравии и вручил ему доказательства убийства.

– Мы договорились создать одну объединенную следственную группу – Консул отказался разрешить доступ турецкой полиции, только следователям. Я выразил королю свое неудовольствие, – заявил Эрдоган.

По его словам, все указывает на то, что это было спланированной операцией.

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Также лидер Турции попросил, чтобы суд над 15 виновными проходил в Стамбуле.

– Мы продолжим расследовать это убийство, потому, что оно было совершено на нашей земле. Саудовской Аравии не удастся блокировать его, прикрываясь тем, что оно произошло в их консульстве, – заявил президент.

Напомним, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи пропал 2 октября после визита в генконсульство  Саудовской Аравии в Стамбуле. Эр-Рияд объявил, что журналист погиб во время ссоры с сотрудниками дипмиссии.

Фото: скриншот

 

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